Ex-BBB Beatriz 'invade' casa de Carlinhos Maia e pede ajuda para perder a virgindade

A ex-BBB 24 Beatriz invadiu a mansão de Carlinhos Maia em São Paulo. A ex participante do Big Brother Brasil 24 fez uma tour pela residência de um dos maiores influenciadores do Brasil. Ela ainda pediu ao influenciador ajuda para perder a virgindade. Ela fez o mesmo pedido para Sabrina Sato durante o programa, quando derrubou a apresentadora dentro do BBB 24.

Carlinhos ficou assustado com a "alegria" da moça. O influenciador perguntou sobre dúvidas sobre como é participar do reality show. Ele se surpreendeu ao descobrir que Bia do Brás ganhou, entre outras coisas, apenas 15 mil reais no reality da Globo. O famoso pediu para as marcas investirem na ex-BBB.

Bia ficou encantada com o luxo, a moça com família no interior baiano começou a mexer na geladeira do digital influencer à procura de algo para comer e beber. Depois, Beatriz cogitou brincar com alguns cocos verdes e chegou a fazer malabarismo com as frutas, causando tensão no famoso.

Na sequência, Carlinhos Maia mostrou cômodo por cômodo. Ela abriu armários, calçou tênis do influencer, mexeu nos itens do banheiro e se impressionou com a decoração.