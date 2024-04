Alane fica eufórica ao encontrar Beatriz fora do BBB 24

O reencontro entre Alane e Beatriz fora do Big Brother Brasil (BBB) 24 foi dominado pela euforia. As duas amigas se encontraram nesta segunda-feira (15/04) no Estúdios da TV Globo. Elas deram um longo abraço, e falaram sobre o carinho que estão recebendo do público.

"Amiga, 50 anos depois!", comemorou a paraense. Em seguida, Beatriz falou sobre a torcida da amiga. "É tanta coisa boa aqui fora, Alane. Você já viu? Tem muita gente que te ama, Alane! Muita coisa top! Você brilhou! Você viu o Pará ontem? Todo mundo se reunindo, a coisa mais linda!", comentou a vendedora paulista.

As ex-sisters do BBB 24, que dividiram figurinos durante o confinamento, brincaram sobre continuar dividindo o guarda-roupa fora do programa. "Você fica com a minha blusa e eu fico com a sua calcinha", brincou a bailarina.

Beatriz deixou o BBB 24, na última quinta-feira (11/04), com 82,61% dos votos do público após enfrentar Davi e Isabelle no Paredão. Já Alane disputou a permanência no jogo com a manauara e Matteus, e foi eliminada do reality show no paredão mais disputado da temporada, obtendo ainda a menor rejeição, no último domingo (14/04), com 51,11% dos votos.