Você toparia também? Ex-BBB recebe R$ 50 mil para realizar fetiche inusitado

A ex-BBB 14 e criadora de conteúdo adulto Clara Aguilar revelou, em suas redes sociais, que recebeu uma quantia surpreendente para realizar um pedido inusitado de um de seus assinantes.

VEJA MAIS:

Ela comentou que o cliente possuía um estranho fetiche em assistir mulheres dormindo e pagou cerca de R$ 50 mil para que ela se filmasse durante o sono. “Tudo começou quando um dos meus assinantes lá na Privacy falou para mim que o fetiche dele era assistir meninas dormindo. Pensei: ‘porque não vou transformar uma coisa que eu já amo fazer em uma forma de ganhar dinheiro?”, comentou Clara.

A ex -participante do Big Brother Brasil ainda afirmou que inventou um pacote exclusivo para o cliente, chamado "pacote sono”. “Criei o pacote sono para ele, que inclui uma foto antes de dormir, um vídeo de cinco minutos enquanto eu dormia e uma foto na hora que eu acordasse. Quanto mais descabelada e mais com cara amassada eu acordasse, maior era o valor que ele mandava por essa foto”, explicou.

Ela contou que eles acertaram um valor fixo pelo conteúdo, quanto mais o cliente gostasse do conteúdo mais ele pagava. “Quando eu fiz as contas do tanto que ele pagou, pasmem, deu aproximadamente R$ 50 mil!”, revelou.

Não é a primeira vez que a modelo realiza um pedido inusitado de seus assinantes. Em entrevista à revista Quem, no início de novembro, Aguilar afirmou, inclusive, que já se fingiu de estátua em uma das interações.