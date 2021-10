Clara Aguilar posta foto dando beijão na boca de ex-BBB e provoca: 'Vão retirar a curtida?'

As ex-BBBs Clara Aguilar e Vanessa Mesquita surgiram em um clique de tirar o fôlego, na sexta-feira (29), com um beijo molhado entre as duas. A foto foi publicada no perfil de Clara, no Instagram, com uma provocação.

“Olá digníssima família brasileira, quantos hipócritas vão retirar a curtida, depois de arrastar pro lado?”, escreveu na legenda da publicação, que também conta com a foto de dois rapazes se beijando.

As duas tiveram um relacionamento breve, mas intenso, na edição do “Big Brother Brasil 14”, que teve Vanessa Mesquita como grande campeã.