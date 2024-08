Ex-BBB Clara Aguilar fatura R$ 100 mil em seu primeiro mês em plataforma adulta e ganha troféu

A ex-BBB Clara Aguilar comemorou em suas redes sociais um prêmio que recebeu por faturar R$ 100 mil em seu primeiro mês na plataforma de conteúdo adulto Privacy. A DJ e influenciadora recebeu até um troféu da empresa em reconhecimento ao seu desempenho.

"Eu sabia que estava me dedicando muito, mas ver esse resultado é simplesmente surreal! Cada vídeo, cada foto, cada interação com vocês me trouxe até aqui, e eu só tenho a agradecer por todo o apoio e carinho", declarou Clara em suas redes sociais ao compartilhar a conquista com seus seguidores.

Desde que anunciou a criação de seu perfil na Privacy, Clara tem feito muito sucesso. Em menos de 72 horas, ela já havia alcançado o topo do ranking da plataforma. A DJ atribui seu sucesso à autenticidade e à interação com seus fãs. "[O segredo é] ser autêntica, não tentar criar um personagem, porque você não vai conseguir sustentar um personagem por muito tempo", afirma Clara.

A influenciadora cobra R$ 19,90 para que os fãs tenham acesso ao seu conteúdo exclusivo. O perfil oficial do Privacy no Instagram também celebrou a conquista da ex-BBB: "É maravilhoso ver o reconhecimento do seu trabalho e da paixão que você coloca em tudo o que faz. Esse troféu é um reflexo da sua dedicação e da inspiração que você oferece a toda comunidade. Parabéns e obrigada por compartilhar essa jornada conosco 🧡".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)