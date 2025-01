Bruna Marquezine revela favorito no BBB 25: 'Mora no meu coração'

Antes mesmo do Big Brother Brasil 25 iniciar, a atriz Bruna Marquezine utilizou suas redes sociais para revelar para qual participante está torcendo. A artista é amiga do arquiteto Mateus Pires, que faz dupla no jogo com Vitória Strada. Em seus Stories do Instagram, Bruna declarou sua torcida para ele.

“Esse aqui tem minha torcida todinha e mora no meu coração. Até ser cancelado. Aí eu nunca nem conheci. Brincadeira. Brincadeira nada. Boa sorte, amigo”, escreveu a atriz ao republicar um vídeo de Mateus. Ele e Vitória Strada foram confirmados no programa nesta quinta-feira (9), durante o Big Day.

Em 2020, Bruna já fez parte da torcida e até puxou mutirão para outra participante: sua amiga Manu Gavassi, que ganhou o terceiro lugar na edição daquele ano.

Quem é Mateus Pires?

Nascido em São José dos Campos, em São Paulo, o arquiteto de 28 anos mora no Rio de Janeiro. Filho de um militar da aeronáutica, Mateus Pires, teve que mudar de cidade várias vezes ao longo de sua vida. Em uma dessas mudanças, acabou indo para onde mora atualmente. Foi também onde ele conheceu a atriz Vitória Strada. A amizade entre os dois se fortaleceu após ficarem presos juntos em um elevador.

Mateus entra na casa namorando e, mesmo assim, acredita que vai render bons momentos no programa.

Quando começa o BBB 25?

O BBB 25 terá início na segunda-feira (13) e se estenderá até o dia 22 de abril, totalizando 100 dias de duração. A maioria dos participantes já foi confirmada, porém, uma dupla ainda será escolhida pelo público.

Com a saída de Boninho, Rodrigo Dourado assume a direção-geral do programa, enquanto Tadeu Schmidt continuará no comando do reality show pelo quarto ano consecutivo.

*(Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)