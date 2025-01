Sem paraenses, BBB 25 abre disputa por última vaga; veja os concorrentes

Em um dos anos mais importantes para o Pará, com a realização da COP 30, o Big Brother Brasil, maior programa de entretenimento da televisão aberta, tem edição comemorativa sem paraenses.

Na manhã desta sexta-feira (10), uma nova disputa foi iniciada ao vivo no programa "Mais Você", da TV Globo, para escolher a última dupla para a edição 25.

A votação terá sistema misto, ou seja, o público terá direito a votar de duas formas diferentes, ambas pelo Gshow.

Representantes da Bahia, São Paulo e Pernambuco disputam apenas uma vaga. Vale lembrar, que este ano os participantes entrem em dupla.

Joseane e Cléber, são de baianos. A mãe e o filho dizem que o BBB é um sonho.

Paula e Nicole, são mãe e filha. Elas são representantes do Estado de São Paulo e são destaque pela risada.

Guilherme e Joselma, são genro e nora de Pernambuco. A dupla revela que a relação entre eles é tão boa que merece a vaga do BBB 25.

Ao longo de 25 edições apenas oito paraenses estiveram no reality. Thaís Macedo, Mirla Prado, Kamilla Salgado, Diego Sabádo, Hadson Nery, Paula Freitas, Marcus Vínicius e Alane Dias. Juntando todas as edições, 407 pessoas estiveram no programa.