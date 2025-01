Confinamento para Big Brother Brasil em hotel é etapa de seleção; entenda

As etapas de seleção do Big Brother Brasil mudam conforme os anos, mas também mantém uma frequência com relação às dinâmicas. Além da primeira etapa que é a inscrição por vídeo, a seleção vem seguida de entrevistas com produtores, psicólogos e outros profissionais, existe ainda o diário realizado através de selfies e vídeo.

Sobre o confinamento, que gerou alguns questionamentos no público após a divulgação de que os gêmeos Diego e Tiago, realizaram. Essa é mais uma etapa de seleção para o elenco do programa, estar confinado não uma garantia de vaga no reality, por mais que seja a etapa final.

Inclusive, a Rainha das Rainhas de 2010, contou em entrevista ao Grupo Liberal em 2023, que Bruna Pontes foi até essa última fase de seleção do BBB 12.

“Foi literalmente uma experiência. Primeiro tiveram as seletivas em Belém, na época foi no Hotel Hilton. Passei dessa etapa e a produção entrou em contato comigo algumas semanas depois para informar que eu havia passado para a etapa de seletiva no Rio de Janeiro. Quando cheguei lá, era um esquema super discreto, para que ninguém notasse nada. Fui levada para um hotel na Barra da Tijuca e lá passei três dias confinada em um quarto recebendo a produção, assinando contratos de confidencialidade, sendo tirada medidas de roupas e sapatos, realizando entrevistas e fazendo exames médicos. Foi lá que eu participei da ‘cadeira elétrica’, uma das fases finais da seleção e onde eu conheci o Boninho e vários produtores executivos do programa”, explicou.

Ao longo das 25 edições do reality, menos de 10 paraenses já estiveram no programa.