Dupla de Manaus do BBB 25 realizou seleção para o reality em Belém

O Big Day anunciou 22 participantes para o Big Brother Brasil 25. Na manhã desta sexta-feira (10), três novas duplas serão divulgadas para disputar a 12ª vaga na edição. Mas o público paraense se pergunta: será que vão ter representantes do Pará este ano?

Entre muitas curiosidades que envolvem o BBB 25, uma delas foi contada com exclusividade ao Grupo Liberal. O casal de manauaras Arleane e Marcelo participaram da seleção do programa em Belém, ou seja, a inscrição da dupla não ocorreu na cidade de origem do casal.

“Esse casal que entrou participou com a gente da seleção daqui de Belém. Participamos todos juntos da dinâmica pela manhã”, contou.

Arleane e Marcelo são casados há 11 anos, eles se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba.

PRIMEIRA DISPUTA

Além das 11 duplas já anunciadas ao longo no BBB 25, mais uma vaga será aberta hoje no ‘Mais Você’ com Ana Maria Braga. A apresentadora vai convocar três novas duplas e abrir uma votação para que o público escolha uma delas para ocupar a 12ª vaga. O resultado será revelado ao vivo, no programa de estreia, na próxima segunda-feira, dia 13.