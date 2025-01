No ‘Mais Você’, público pode conhecer mais três duplas candidatas a entrarem no BBB 25; entenda

O Big Day chegou ao fim na noite desta quinta-feira (09/01), mas a disputa pela Big Brother Brasil 2025 ainda está só começando! Após o anúncio das 11 duplas que garantiram vaga no reality show, mais uma chance de participar da edição está em jogo. Na sexta-feira (10/01), no programa "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga apresentará ao público três novas duplas, que disputam a última vaga para o BBB 25.

Durante a atração, será aberta uma votação para que o público escolha qual das duplas deve conquistar o lugar restante no elenco da temporada. O resultado da escolha será revelado ao vivo no programa de estreia do reality, marcado para segunda-feira, dia 13 de janeiro.

A 25ª temporada do Big Brother Brasil tem apresentação de Tadeu Schmidt e é produzida por Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, com direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. A estreia está prevista para o dia 13 de janeiro.