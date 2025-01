Big Day: quem é Mateus, dupla de Victoria no BBB 25?

Mateus Pires será formará dupla com Vitória Strada no BBB 25, o arquiteto se considera uma pessoa leve e tranquila, mas garante que não perde uma festa. Para ele, seus momentos preferidos são aqueles em que ele passa rodeado de amigos. Com a amiga Vitória, o solteiro ama o tempo em que assistem séries ou jogam juntos. Revelando um lado competitivo entre os dois, Mateus diz que, apesar da competição, ambos se respeitam muito.

Conhecido por sua proximidade com Vitória, a participação de Mateus é considerada estratégica, com o propósito de trazer uma dinâmica diferente ao programa. Apontada como um diferencial, a amizade da dupla pode ser crucial para a tomada de decisões em momentos específicos do reality.