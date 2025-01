Big Day: Conheça Edilberto e Raissa, participantes do BBB 25

Os mineiros Edilberto, de 42 anos, e Raissa, de 19, são pai e filha. Trabalham como artistas circenses no negócio da família. A caravana viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes. A dupla revela ter uma conexão fora do comum e conta que são iguais no temperamento. Para o pai, o ‘Big Brother’ é um sonho de longa data. Animado para a competição, ele explica o motivo de ter escolhido a Raissa como dupla para o BBB: “Minha filha é minha versão feminina, e eu me acho muito competente para entrar e ganhar o programa. Imagina isso vezes dois”.

Mais conhecido como Ed, Edilberto é natural de Elói Mendes e morador de Ubá, em Minas Gerais. Começou a trabalhar como palhaço aos cinco anos e é da 6ª geração de uma tradicional família circense. Dentre muitas funções que ocupa no circo, ser palhaço é a que exerce com mais alegria. É casado há 20 anos e tem três filhas. Montou com a esposa um circo onde toda a família trabalha. Diz ser bastante competitivo, animado e ávido por encarar desafios. Raissa garante que o pai é seu “casca de bala” e o considera uma pessoa de coração bom. “A gente é engraçado e se estressa da mesma forma. Além de pai e filha, somos melhores amigos”, diz ela.

Raissa nasceu em Ubá, em Minas Gerais, e está solteira. Assim como o pai, foi criada no circo. Ainda na infância, aprendeu a rodar bambolê, número que apresenta até hoje. Também faz performances com arco e flecha e atua como personagem infantil. Diz ser animada, mas confessa ter um lado um pouco chato. Considera-se carismática, emotiva e um pouco reativa – característica que o pai confirma. “Ela revida mesmo”, diz Ed sobre o temperamento da filha, que acha bastante parecido com o seu.

O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.