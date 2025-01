BBB 25: paraense no reality? Tatuagem de Nossa Senhora em pulso de participante levanta suspeitas

Uma pessoa paraense está sendo cogitada no Big Brother Brasil 25 após a divulgação das mãos dos participantes na tarde desta quinta-feira (09). Isso porque em uma das fotos, que apresenta apenas os palmos de cada dupla, uma tatuagem chamou atenção: um desenho de Nossa Senhora.

Internautas perceberam a tattoo da imagem feminina da Igreja Católica e rapidamente associaram a Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira dos paraenses. "Já vi nazinha (apelido carinhoso dado à Nossa Senhora) tatuada ali", escreveu um. "Os terceiros são paraenses, certeza absoluta", afirmou um segundo, se referindo a terceira imagem divulgada pelo perfil do BBB no Instagram. "Mão feminina com Nossa Senhora de Nazaré", comentou um terceiro. "Mais uma paraense?", indagou uma quarta.

Na edição deste ano, uma dupla de irmãos gêmeos paraenses foram confinados para adentrar no reality da TV Globo, mas acabaram eliminados na reta-final da seleção.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)