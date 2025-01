Mistério! Quem possui tatuagem de Nossa Senhora e estará no BBB 25?

Após repercutir em Belém a imagem de uma participante do BBB 25 que possui no antebraço direito uma tatuagem de uma santa, que pode ser Nossa Senhora de Nazaré, diversos internautas começaram a apontar possíveis pessoas. Uma delas, inclusive, pessoas já foi citada nos últimos dias: a influencer paraense Lollie Coelho. Com Luly Mendonça, as empreendedoras se inscrevem para a edição e avançaram em algumas etapas do processo.

No entanto, internautas, a pergunta que abre esta publicação não tem a empreendedora como resposta. De fato, Lollie possui uma tatuagem de Nossa Senhora no antebraço direito, mas com outra estética. Veja:

Afinal, de quem é?

Ainda não se sabe, mas na web se especula que seja da irmã de Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobino. No entanto, resta aguardar a programação para confirmar ou não.