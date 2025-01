BBB 25: um dos gêmeos paraenses termina noivado após confinamento; ex-noiva se pronuncia

Os gêmeos Homci, Diego e Tiago, estiveram confinados na semana passada para o Big Brother Brasil 25. O plano de entrarem juntos no reality não se concretizou, mas eles seguem com seus planos pessoais e profissionais na “vida real”.

Mesmo acostumados com os holofotes, com a repercussão do BBB 25, os irmãos precisam lidar com novas polêmicas. Tiago terminou o noivado e o fato foi exposto na mídia nacional. Discreto com a vida pessoal, o ator diz que não existe relação do término com a possibilidade de entrar no reality.

Inclusive, o noivado entre o casal ocorreu após a informação de que os dois seriam confinados, como informou Tiago ao Grupo Liberal.

A ex-noiva, Sibele Costa, usou publicação na web para esclarecer os fatos. "Não foi o BBB o motivo para o fim do nosso noivado", escreveu.

Ex-noiva de Tiago Homci responde na web. (Reprodução)

Os paraenses de 38 anos colecionam sucessos na TV Globo. Tiago estreou recentemente como o Capitão Getúlio na terceira temporada de “Arcanjo Renegado”, da Globoplay, e agora os atores se preparam para a estreia da novela "Guerreiros do Sol", também do streaming.

Para quem não lembra, paraenses interpretaram os personagens João José e José João na novela "Além do Horizonte", em 2013.