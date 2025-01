Mãos das duplas participantes do BBB 25 são divulgadas em fotos liberadas pela TV Globo

Os espectadores do Big Brother Brasil aguardam a divulgação oficial das duplas que vão participar da edição 25 do programa. O Big Day ocorre nesta quinta-feira (9), por volta das 17h, mas antes da confirmação dos futuros brothers e sisters que vão habitar a casa mais vigiada do Brasil, a emissora divulgou fotos das mãos dos participantes, que já estão confinados.

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro e os participantes já estão juntinhos e prontos para entrar no reality. Nesta edição, a disputa pelo prêmio milionário será em duplas, seja de familiares, amigos ou até mesmo casais.

