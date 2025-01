Marido de Priscila Fantin esclarece rumores sobre ida para o BBB 25

Durante uma viagem em família por Porto de Galinhas, Pernambuco, Bruno Lopes aproveitou para esclarecer os rumores de que ele e sua esposa, a atriz Priscila Fantin, estariam no elenco do Big Brother Brasil 25. As especulações ganharam força nas redes sociais, mas Lopes tratou de colocar um ponto final no assunto antes do Big Day, marcado para a próxima quinta-feira (8/1), quando a lista oficial dos participantes será divulgada.

“Estamos recebendo muito carinho das pessoas, que estão manifestando torcida por nós. Está sendo muito gostoso saber o quanto somos queridos por todos”, afirmou Bruno.

No entanto, ele foi categórico ao desmentir a participação no reality: “De verdade, é tocante, mas não será dessa vez que eles [os fãs] vão nos ver nesse reality.”

Embora negue a presença no programa este ano, Bruno não descarta a possibilidade em outras ocasiões. “A gente sempre pensa na possibilidade de participar, seja qualquer trabalho, conforme o momento em que estamos na vida. Então, nunca descartaremos a participação. Seria um grande desafio e me agrada muito vencer desafios”, explicou.

No momento, o ator e coach reforça que está focado em sua vida profissional. “Já tenho agendado alguns trabalhos tanto como ator quanto coach. Agora é focar na qualidade da entrega e me dedicar ainda mais para ter mais e mais trabalhos”, concluiu.