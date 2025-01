BBB 25: Primeira imagem da casa é revelada por Tadeu Schmidt; veja

Um spoiler da decoração da casa do Big Brother Brasil 25 foi compartilhado por Tadeu Schmidt, que passou pela casa na manhã desta quarta-feira (8). Com os fãs contando os segundos para a estreia da nova temporada, a expectativa pela chegada do dia 13 de janeiro só aumenta. O apresentador já havia visitado a casa na última terça-feira (7) e rasgou elogios para a nova decoração, além de se emocionar ao entrar em um dos quartos.

VEJA MAIS

O BBB está comemorando suas Bodas de Prata, além disso, o reality também comemora os 60 anos da TV Globo. Sendo assim, a decoração irá trazer para o ambiente as inúmeras histórias contadas ao longo de suas edições, além de homenagear a trajetória da emissora.

A paraense e ex-BBB, Alane Dias, revelou em outro spoiler que a nova academia do reality terá como tema “Malhação”, um folhetim que ficou no ar por 27 anos e marcou diversas gerações de jovens brasileiros. O folhetim juvenil também foi responsável por revelar grandes nomes do cenário artístico nacional como: Marjorie Estiano, Sophie Charlotte e André Marques.

Em sua visita, Tadeu Schmidt deixou escapar que um dos quartos terá uma decoração “de época” e que um novo móvel fará parte da nova decoração do quarto do líder: uma poltrona. Por outro lado, Sabrina Sato disse que outro cômodo será “fantástico”, deixando um enigma para o público.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)