BBB 25: Daniele Hypólito é exonerada de cargo público e rumores de ida para reality aumentam

A ex-atleta Daniele Hypólito, ícone da ginástica artística brasileira, foi exonerada do cargo de assessora especial na Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro na última segunda-feira (06/01). A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado, foi feita a pedido da própria ex-ginasta, alimentando especulações de que ela possa integrar o elenco do Big Brother Brasil 25 ao lado do irmão, Diego Hypólito. O programa começa na próxima segunda-feira, 13 de janeiro.

VEJA MAIS

Neste ano, o reality show terá uma novidade: os participantes entrarão em duplas. A expectativa do público é que a dupla seja escolhida para o grupo “Camarote”. Daniele já possui experiência em realities, tendo participado do Power Couple Brasil em 2021, ao lado do marido, Fábio Castro.

Agora, os fãs especulam que ela esteja se preparando para um novo desafio na televisão. Na manhã desta terça-feira (07/01), Daniele publicou um vídeo em suas redes sociais mencionando sua rotina intensa e compartilhando momentos descontraídos, o que foi interpretado por muitos como uma possível indicação de sua participação no BBB.