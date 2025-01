BBB 25 estreia: saiba quando começa o reality show, horário e onde assistir

Em clima de celebração, a 25ª edição do Big Brother Brasil está marcada para começar na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro.

Além de marcar as “bodas de prata” do reality, neste ano o programa também celebra os 60 anos da TV Globo, levando para a casa mais espiada do Brasil uma decoração inspirada nas histórias contadas pela emissora ao longo das décadas.

Outra novidade do BBB 25 é que ele será jogado em duplas, uma dinâmica inédita na história do programa. Os participantes serão apresentados ao público nesta quinta-feira (9), em flashes conduzidos pelo apresentador Tadeu Schmidt ao longo da programação da emissora, no famoso “Big Day”.

Que horas estreia o BBB 25?

Na grade de programação da Globo, o BBB está agendado para iniciar às 22h25. No entanto, habitualmente, o reality show começa logo após a novela das 21h. Portanto, é recomendável manter a TV ligada e ficar atento aos créditos finais de “Mania de Você”.

Onde assistir ao programa?

O BBB 25 poderá ser assistido ao vivo pelo sinal aberto da TV Globo e também pelo Globoplay, através do ícone "agora na TV". Após a exibição do programa na Globo, o reality também entra ao vivo no canal Multishow.

