BBB 25: 'Big Day' já tem data marcada! Veja quando será revelado os nomes dos participantes

O Big Brother Brasil 25 irá estrear no dia 13 de janeiro, porém, antes do programa começar o público vive a ansiedade de conhecer os novos confinados. O momento em que os novos brothers são apresentados ao público é conhecido como “Big Day”, e já tem data para acontecer. O ex-participante Gil do Vigor, que nesta temporada irá apresentar o Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro, anunciou que o público irá conhecer as duplas no próximo dia 9 de janeiro.

“Anota aí: o Big Day vai ser dia 9, na próxima quinta-feira. É dia de conhecer as duplas que vão entrar no BBB 25. E, gente, é dia de se surpreender.”, revelou o ex-BBB. O anúncio será transmitido pela TV Globo ao longo de sua programação, ancorado pela casa mais vigiada do Brasil. Tadeu Schmidt estará diretamente da residência, acompanhado do time da #RedeBBB, e irá contar a todo mundo quem está com a vaga garantida no jogo.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)