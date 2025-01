Influenciadoras paraenses avançam para etapas do processo do BBB 25

Esta semana iremos conhecer os participantes do Big Brother Brasil 25. Confinados desde sexta-feira (3), os novos brothers e sisters entraram nesta edição comemorativa em duplas. Ainda não sabemos quantas pessoas entrarão na casa, inclusive, a TV Globo, não divulgou o número de participantes. Porém, se sabe que a entrada é em dose dupla.

Todos os participantes anônimos e famosos entrarão na reality ao lado de uma pessoa importante em suas vidas, que pode ser um familiar ou amigo. Mas será que este ano teremos paraenses na edição?

Em 2024, Alane Dias e Marcus Vinícius foram os representantes do Pará no programa, a expectativa do público é que mais paraenses entrem esse ano. As amigas e influenciadoras, empreendedoras e sócias Lollie Coelho e Luly Mendonça se inscrevem para a edição e avançaram em algumas etapas do processo.

Como o sonho de Lollie ainda é participar do BBB, ela não deu muito detalhes do processo, mas contou que precisou lidar com algumas emoções e sensações durante alguns meses. Tudo foi iniciado em junho de 2024.

“Eu já me inscrevi três vezes, a primeira muito meia-boca e foi muito por fazer, já na segunda eu já fiz um negocinho melhorzinho, mas faltou tempo eu fiquei com uma coisa de querer logo fazer a inscrição e não perder o time, por conta disso não gravei um vídeo legal. Esse ano, quando eu vi que era em dupla, fiquei perturbando a Luly e ela ‘endossou na doida’, a gente fez um vídeo legal, sentou e fez um roteiro. Ficou legal o vídeo, tanto que a gente foi chamada”, relembra.

Para esta edição, os limites de relacionamentos e intimidade serão levados cada vez mais ao extremo, por isso a importância de escolher bem a pessoa que irá entrar no BBB com você. As influenciadoras, inclusive, levaram muito em consideração isso, elas revelam que funcionam bem juntas e dentro da casa não seria diferente.

“A Luly é uma amiga, que além da gente ter o mesmo trabalho, dividimos muita coisa da vida também. Na verdade, somos um trio: eu, Lua e Luly. Escolhi alguém que fosse entrar comigo mesmo, a Lua jamais aceitaria. A Luly foi na minha onda, ela nunca tinha se inscrito e vontade de entrar, mas ela aceitou dessa vez, também porque no último ano ela assistiu mais. Porém, ela não estava botando fé, só que eu sim! O tempo inteiro eu falei para ela que ia ser muito legal: a Lollie e Luly, Luly e Lollie. Por si só a gente já confunde muito o nome uma da outra e as pessoas se confundem, isso é legal. Somos parecidas, a gente tem uma sintonia fashion, nossa relação é legal, nunca tivemos briga. Acho que a gente sairia bem como dupla. Nos entendemos no olhar”, explica Lollie.

O BBB 25 estreia dia 13 de janeiro.