BBB 25: Gracyanne Barbosa e irmãos Hypólito são especulados como novos participantes; veja quem mais

A contagem regressiva para o início do BBB 25 está terminando, mas as especulações sobre os novos participantes que irão integrar o time do Camarote, começam a ser cada vez mais frequentes. Segundo o portal Leo Dias, a influenciadora Gracyanne Barbosa, a atriz Vitória Strada, o ator Diogo Almeida e os atletas olímpicos Diego e Daniele Hypólito já estão confinados em um hotel esperando pelo início do programa no próximo dia 13 de janeiro.

A nova edição do reality show traz a novidade da formação de duplas. Diferente de outras edições, onde os participantes competiam de forma individual, desta vez eles irão entrar acompanhados de alguém com quem possuem uma forte ligação fora da casa do BBB. De acordo com o portal, a atriz Vitória Strada será confinada junto com um amigo não famoso, já Diogo Almeida terá a companhia de sua mãe. Daniele e Diego Hypólito estarão juntos, enquanto Gracyanne Barbosa escolheu sua irmã para ser a sua parceira de jogo.

Na última sexta-feira (03), a Globo iniciou o processo de confinamento dos brothers que estarão na nova temporada do reality show. A produção espera por alguns participantes que chegam hoje no Rio de Janeiro e que serão levados para o hotel em que ficarão hospedados até o início do programa, dia 13 de janeiro. Somente neste dia que os novos confinados irão entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Segundo fontes do portal Leo Dias, a Globo optou por, neste primeiro momento, confinar os integrantes do grupo pipoca, ou seja, os anônimos. Até o domingo (04), os novos integrantes do grupo pipoca foram recebidos nos hoteis com toda a preparação da equipe de produção de elenco para evitar possíveis encontros acidentais em aeroportos e até mesmo nos locais de hospedagens.

Apesar de toda a especulação sobre o BBB 25 e os famosos que farão parte da primeira edição formada por duplas, a revelação oficial dos participantes será feita somente na próxima quinta-feira, 9 de janeiro, durante a programação da TV Globo. Porém, a estreia do Big Brother Brasil 25, será na próxima segunda-feira, 13 de janeiro.