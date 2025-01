BBB 25: Vaza suposta lista das duplas participantes; veja os nomes

Uma lista que pode ter revelado as iniciais dos novos participantes do Big Brother Brasil 25 circula nas redes sociais. Apesar de não ter nada confirmado, os internautas colocaram a lista como um dos assuntos mais comentados do “X” (antigo Twitter), fazendo com que as especulações sobre as identidades por trás das iniciais fosse o passatempo favorito do fim do ano. Lembrando que o “BBB 25” será a primeira edição do programa disputada por duplas.

VEJA MAIS

Veja os nomes especulados para o BBB 25

Lista BBB 25

Uma das duplas especuladas pelos internautas foi Flávia e Luciana Pavanelli, mãe e filha estavam entre os nomes mais citados para as iniciais “F/L”. Conhecida no meio artístico por participar de campanhas publicitárias e eventos sociais, Flávia foi especulada com sua mãe Luciana, que despontou como influencer digital e soma milhões de seguidores no Tik Tok e Instagram.

Outra dupla de mãe e filha que tiveram seus nomes especulados através das iniciais, foi Kelly Key e Suzanna Freitas. Kelly Key ficou famosa no início dos anos 2000 como um ícone da música pop nacional e hoje vê sua carreira tomar novos rumos após atingir o sucesso nas redes sociais. Já a filha mais velha da cantora, Suzanna Freitas, é influenciadora e modelo, além de chamar atenção por ter muita semelhança física com sua mãe.

Além disso, as irmãs Thaynara OG e Ludmila OG também foram cogitadas como dupla participante. Grandes nomes do universo digital, as irmãs foram especuladas após as iniciais “T/L” aparecerem na suposta lista de participantes. Thaynara é uma das maiores influenciadoras do nordeste do país e ficou conhecida no Snapchat conquistando seguidores com seu humor único e sua espontaneidade. Além de sua fama como influenciadora, Thaynara promove anualmente o “São João da Thay”, uma festa beneficente que é um dos maiores destaques do calendário cultural do Maranhão e que reúne diversas celebridades e artistas para celebrar a cultura nordestina. Já a sua irmã, Ludmila OG, é também influenciadora e acompanha a irmã nos eventos e em campanhas, o que a ajudou a criar uma conexão única com os fãs.

Outra suposta dupla são os criadores de conteúdo Edu Camargo e Fih Oliveira. Figuras carimbadas do canal Diva Depressão, a dupla possui uma legião de fãs devido aos seus comentários sobre cultura pop e reality shows. Possivelmente a dupla “E/F”. Dessa forma, em sua primeira edição formada apenas por duplas, uma dupla sertaneja não poderia passar ilesa pelas especulações dos fãs, e a mais citada pelos internautas foi a dupla Jorge e Mateus, conhecidos por diversos sucessos como: “Querendo Te Amar” e “Propaganda”. Após observarem a agenda de shows da dupla, os fãs perceberam que havia um vazio durante o período do programa, o que levou ao aumento da especulação de sua participação.

Mãe e filha, irmãos ou amigos foram especulados para participar do BBB 25, mas além dessas duplas outra hipótese foi levantada pelos fãs do programa. Os casais, que geralmente se formam dentro da casa, agora já estarão formados desde antes do início do reality, por isso, Priscila Fantin e o seu marido Bruno Loves estiveram entre os nomes citados. A atriz, famosa por interpretar papéis importantes na televisão brasileira, e seu marido empresário, são conhecidos por compartilhar momentos íntimos nas redes sociais, além da realização de iniciativas em projetos de conscientização sobre saúde mental, onde promovem conversas abertas sobre temas como autoconhecimento e bem-estar emocional. Além dessas ações, o casal é reconhecido por sua parceria demonstrar um equilíbrio entre vida pessoal e colaborações profissionais. Associados à dupla “P/B” o casal ganha um reforço sobre as expectativas de sua participação, por Fantin já ter sido cogitada para participar de edições anteriores.

Um outro casal especulado para participar da nova edição é Marina Sena e Juliano Floss. Emplacando hits nos últimos anos, a artista anunciou que em 2025 irá lançar um novo álbum, o que levou os fãs a imaginar que a sua participação no reality seja para impulsionar a sua visibilidade. Por outro lado, Juliano tem ganhado notoriedade nas redes sociais como criador de conteúdo e modelo. O casal é visto com frequência em eventos e projetos, o que aumenta a expectativa do público em relação à participação do reality. Com a energia artística de Marina combinada ao carisma e a presença digital de Juliano, a confirmação do casal na casa pode gerar uma dinâmica interessante.