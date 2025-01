Cotada para o BBB 25, Daniele Hypólito sofreu tragédia na estrada e escapou da morte; relembre

A ex-atleta da ginástica artística brasileira Daniele Hypólito, cotada para entrar no Big Brother Brasil 2025 fazendo dupla com o irmão, o também ex-atleta da mesma modalidade, Diego Hypólito, viveu uma tragédia e escapou da morte aos 12 anos. Em 97, Daniele sofreu um acidente de ônibus na Via Dutra quando já disputava campeonatos de ginástica. A tragédia deixou seis mortos e a técnica do Flamengo, Georgette Vidor, que a treinava na época, paraplégica. Outra vítima do mesmo acidente foi a irmã do jogador Roger Flores, Úrsula Flores, que com 14 anos também competia na mesma equipe de Daniele, e conseguiu se recuperar após um coma causado por traumatismo craniano decorrente do acidente. Relembre:

O ônibus Rio-Curitiba (Paraná), onde viajavam quatro atletas do Flamengo e três técnicos, se envolveu em um acidente com duas carretas quando a equipe viajava para seletiva do Pan-Americano e do Mundial de Ginástica. O acidente ocorreu de madrugada.

Segundo o jornal O Globo, a carreta que vinha no sentido contrário atingiu um ponto de ônibus, perdendo o controle ao tentar ultrapassar um caminhão. O veículo atravessou o canteiro no meio da pista e bateu no ônibus onde estavam Daniele e a equipe,.

"Estava dormindo, quando acordei achei que o mundo estava acabando. A cena era horrível, o ônibus parecia uma sanfona. Fiquei mais chocada ao ver o corpo do motorista estendido no chão", relatou Daniele sobre José Alberto Gomes, uma das vítimas. Ela teve apenas escoriações e ficou com o casaco manchado de sangue e sujo de terra.

"Saiu muito sangue e rolei dentro do ônibus até ser acordada", completou a ex-atleta. Além do motorista do ônibus, quatro passageiros morreram. A sexta vítima foi o condutor da carreta, Albino Godoy Maciel.