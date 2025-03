Resumo BBB 25: Estratégias para o Paredão, choro de sister e 'gafe' com Luísa Sonza

A festa de sábado (1º) no BBB 25 foi marcada por muita dança e animação, com os participantes aproveitando ao máximo a presença de Luísa Sonza, mas sem deixar o jogo de lado. Enquanto curtiam o evento, os brothers e sisters continuaram discutindo estratégias para o Paredão e até rolou uma gafe durante o show da cantora. Confira os principais acontecimentos da madrugada:

Na Mira do Líder

Antes da festa começar, Vitória Strada, a Líder da semana, escolheu os participantes que estariam “Na Mira do Líder” e os enviaria para o Paredão. As pulseiras foram distribuídas para Vilma, João Pedro, Eva, Renata e João Gabriel. Vitória justificou suas escolhas dizendo que preferiu colocar quem mais a havia alvo, seja por meio de votos no Confessionário ou pela indicação do Líder.

Eva, a primeira a comentar sobre as escolhas, acreditava que Vitória tomaria as dores de Mateus, que já havia sido eliminado. No entanto, João Gabriel tentava acalmá-la, sugerindo que a Líder provavelmente indicaria Renata.

Enquanto a festa acontecia, Eva não segurou a emoção e chorou, mas foi consolada por Delma e Vilma. Mais tarde, ela conversou com Renata sobre as escolhas de Vitória, mencionando que a atriz parecia ter um problema maior com suas próprias aliadas do que com ela. Eva revelou que não esqueceu de alguns momentos do jogo, como a frase de Thamiris chamando-a de "falsa" no Sincerão.

No Apê do Líder, Vitória fez uma pausa na festa para discutir com Diego Hypolito suas opções de voto. A atriz confessou que pensava em indicar Eva ou Renata, mas que não faria votos em amigos próximos como Vinícius, Aline, Joselma e Guilherme.

Show de Luísa Sonza

Luísa Sonza agitou a festa com seus sucessos, incluindo parcerias com Pabllo Vittar e Anitta, além de convidar a cantora argentina Emilia para se juntar a ela no palco. A cantora também fez uma performance de seus lançamentos mais recentes, como "Motinha 2.0", incentivando todos a entrarem no clima do Carnaval.

Durante o show, Vinícius cometeu uma gafe ao cantar a versão original da música "Chico", ao invés de "Se acaso me quiseres", mencionando o ex-namorado de Luísa Sonza.

Reflexões de Vitória Strada

No Apê do Líder, Vitória e Diego refletiram sobre o jogo e as mudanças nas atitudes dos participantes depois da vitória de Vitória na Prova do Líder. Vitória disse que começou a perceber uma mudança no comportamento das pessoas ao seu redor, especialmente após ter se tornado Líder.

Ela mencionou que na última festa se sentiu sozinha, enquanto naquela noite se sentiu acolhida e amada.

Estratégias e conflitos

Diego e Guilherme especularam sobre o Poder Pirata que Diego ganhou, tentando adivinhar suas possibilidades. Eles cogitaram que ele poderia roubar um voto de alguém, o que o faria somar dois votos para si na Formação do Paredão.

No Quarto Nordeste, Vitória contou a Gracyanne e Thamiris sobre uma conversa que teve com Vinícius e Guilherme, onde perceberam que Vinícius é um dos participantes menos votados, com Gracyanne apontando que ele é bom de jogo.

Em seguida, Thamiris e Gracyanne conversaram sobre Aline, dizendo que ela poderia estar dormindo no Quarto Nordeste para colher informações, e também falaram sobre a estratégia do grupo do Quarto Anos 50, que está considerando votar em Renata.

Romance na festa

Na festa, Vinícius aproveitou o momento para se declarar para Aline, dizendo que a estava vendo de uma maneira especial e que sentia o mesmo dela. Aline, emocionada, respondeu que o amava, e os dois se abraçaram enquanto ele desabafava sobre o impacto que ela causou nele dentro da casa.

Ciúmes e danças

João Pedro comentou com Thamiris que Vitória teria ciúmes da nutricionista, mas Thamiris rebateu, dizendo que não se tratava de ciúmes, e sim de um cuidado da parte da atriz. Thamiris explicou que, embora se conhecessem há pouco tempo, havia uma sintonia muito forte entre elas.

Durante a festa, João Gabriel e Vitória dançaram juntos, apesar de a Líder ter colocado o brother "Na Mira do Líder". João Pedro e Thamiris também se divertiram dançando juntos e cantando a música "Tremendo Vacilão". A música "Trap do Trepa Trepa", que viralizou nas redes sociais, também tocou pela primeira vez dentro da casa, e as sisters Aline, Thamiris e Eva se jogaram na pista de dança.

Outros momentos da festa

Diego Hypolito expressou sua insatisfação com Renata, dizendo que não gostou de algumas de suas falas.

Camilla deixou a festa e foi chorar sozinha no Quarto Nordeste.

No final da festa, os participantes se divertiram reproduzindo o meme "Miau, miau, miau, miau".

Aline sugeriu uma massagem em Vilma, brincando: "Para a sua sogra?"

A madrugada foi cheia de emoções, estratégias e alguns desentendimentos, mantendo o clima de tensão e diversão no BBB 25.