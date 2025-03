Que horas começa o BBB 25 no domingo de Carnaval? Reality tem alteração nos horários

O BBB 25 terá um horário diferente no próximo domingo, 2 de março. A formação do sétimo Paredão da temporada será exibida mais cedo, às 19h30, devido à transmissão do Oscar 2025 pela TV Globo.

A premiação acontece no Teatro Dolby, em Los Angeles (EUA), e será exibida ao vivo e na íntegra na TV aberta, a partir das 21h55, sob o comando da jornalista Maria Beltrão. No entanto, no Estado do Rio de Janeiro, a Globo não transmitirá o evento, já que a data coincide com o primeiro dia de desfiles das escolas de samba cariocas, que serão exibidos na emissora para o público local.

VEJA MAIS

Neste ano, o Brasil chega à premiação com Ainda Estou Aqui, longa de Walter Salles, indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. A produção marca a primeira vez que o Brasil concorre ao prêmio principal da noite e a segunda indicação de uma atriz brasileira ao Oscar.