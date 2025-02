Mia Khalifa revela ser fã de Fernanda Torres e torcida por 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

A influenciadora Mia Khalifa, por meio da rede social X (antigo twitter), elogiou o longa-metragem dirigido por Walter Salles, “Ainda Estou Aqui”, que concorre em 3 categorias no Oscar 2025. Mia contou que no último fim de semana assistiu ao filme e que está “sem palavras” para descrevê-lo.

"Fiquei sem palavras para descrever um filme tão visceral e importante. Os primeiros 30 minutos foram perfeitamente escritos e atuados. Fernanda Torres, se você não ganhar aquele Oscar, você terá sido roubada", disse a influenciadora.

VEJA MAIS

"Vi 'Ainda Estou Aqui' neste fim de semana e fiquei sem saber como descrever um filme tão visceral e importante. Os primeiros 30 minutos foram PERFEITAMENTE escritos e atuados. Fernanda Torres, se você não ganhar aquele Oscar, terá sido roubada. Descanse em paz, Rubens Paiva, e a todos os presos políticos sob a ditadura militar no Brasil. Mal posso esperar para ler o livro do Marcelo [Rubens Paiva] e aprender mais sobre essa família resiliente e essa era trágica na história do Brasil", escreveu Mia Khalifa.

Além disso, a influenciadora revelou que está ansiosa para ler o livro que inspirou o filme e aprender cada vez mais sobre a família retratada no longa.

Já na rede social Letterboxd, utilizada pelos cinéfilos para fazer a avaliação de filmes, Mia avaliou o filme “Ainda Estou Aqui” com cinco estrelas e completou dizendo que, durante o filme dirigido por Walter Salles, ela estava sempre “chorando ou prestes a chorar”. Além do longa brasileiro, Khalifa tem assistido outras produções indicadas ao Oscar, já que não é a primeira vez que ela comenta filmes. Outros filmes elogiados pela influenciadora foram: “Um Completo Desconhecido” e “A Substância”.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)