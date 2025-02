BAFTA 2025: 'Ainda Estou Aqui' perde para 'Emilia Pérez' em Melhor Filme em Língua Não Inglesa

O filme francês "Emilia Pérez" foi o vencedor na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no BAFTA 2025, realizado neste domingo (16). A produção de Jacques Audiard superou o brasileiro "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, além de outros concorrentes como "Tudo Que Imaginamos Como Luz" (Índia), "Kneecap" (Irlanda) e "A Semente do Fruto Sagrado" (Alemanha).

Em meio a recentes polêmicas, "Emilia Pérez" conquistou o prêmio na cerimônia que é considerada o "Oscar britânico". A atriz Zoe Saldaña, que integra o elenco da produção, também foi premiada na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

O longa brasileiro "Ainda Estou Aqui" estava indicado apenas à categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa no BAFTA. A obra, ambientada no Brasil de 1971, é baseada nas memórias de Marcelo Rubens Paiva e retrata a luta de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres. A trama acompanha Eunice na busca pelo marido, Rubens Paiva (vivido por Selton Mello), desaparecido sob custódia da Polícia Militar durante a ditadura militar.

Ainda Estou Aqui nas premiações

A atriz brasileira Fernanda Torres posando com o prêmio de Melhor Atuação de Atriz em Filme Dramático por "Ainda Estou Aqui". (Robyn Beck / AFP)

A produção de Walter Salles vem ganhando destaque internacional e já acumula importantes indicações. No Oscar 2025, o filme concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. Essa é a primeira vez em 26 anos que uma produção brasileira recebe indicação na categoria de Melhor Filme Internacional, desde "Central do Brasil", em 1999. Além disso, a inclusão na categoria principal de Melhor Filme é um feito inédito para o cinema nacional.

A cerimônia do Oscar acontecerá no dia 2 de março de 2025, no Dolby Theatre, em Hollywood, e será transmitida no Brasil pela TNT e pela Max, a partir das 21h.

A atuação de Fernanda Torres tem sido amplamente elogiada pela crítica, consolidando-a como uma forte concorrente ao prêmio de Melhor Atriz. Recentemente, a artista venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, superando nomes como Nicole Kidman e Angelina Jolie.

Além das indicações ao Oscar, "Ainda Estou Aqui" já conquistou prêmios importantes, incluindo o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024. O filme também se tornou um fenômeno de bilheteria no Brasil, atraindo milhares de espectadores às salas de cinema.