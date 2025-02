Carnaval 2025: Saiba quais escolas a Globo vai deixar de transmitir por causa do Oscar

Em 2025, o desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e o Oscar vão acontecer no mesmo dia e no mesmo horário. Depois de muitas negociações, a Globo conseguiu o direito de transmissão da maior premiação do cinema do mundo. Diante disso, a emissora resolveu priorizar a transmissão do Oscar 2025, enquanto deixará de lado o desfile de algumas escolas de samba no domingo (02/03).

Por que a Globo vai transmitir o Oscar 2025?

A Globo negociou o direito de transmitir o Oscar por conta do filme "Ainda Estou Aqui", que está concorrendo em 3 categorias na premiação. A produção nacional é um sucesso dentro e fora do país.

Especialistas apontam que o filme tem chances reais de trazer a estatueta para o Brasil, já que conta com Fernanda Torres como indicação na categoria de "Melhor Atriz". Além dessa, a obra de Walter Salles está concorrendo na categoria de "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Filme".

A cerimônia do Oscar vai ser transmitida para todo o país, exceto o estado do Rio de Janeiro, que terá a transmissão do desfile das escolas de samba na íntegra.

Que horas começa o Oscar 2025?

A programação do Oscar está prevista para iniciar às 21h (horário de Brasília) e durar até depois da meia-noite. Por conta disso, pelo menos duas escolas de samba do Rio terão seu tempo de tela na Globo prejudicados.

Confira as escolas de samba que não serão transmitidas pela Globo:

Unidos de Padre Miguel: a escola não terá transmissão da emissora, já que o desfile está programado para acontecer a partir das 22h, enquanto a cerimônia do Oscar estará sendo transmitida;

a escola não terá transmissão da emissora, já que o desfile está programado para acontecer a partir das 22h, enquanto a cerimônia do Oscar estará sendo transmitida; Imperatriz Leopoldinense: será a segunda escola a entrar na Sapucaí, a partir das 23h30, e não contará com a transmissão da Globo;

será a segunda escola a entrar na Sapucaí, a partir das 23h30, e não contará com a transmissão da Globo; Unidos do Viradouro: pode ser a primeira escola a ter transmissão da Globo no domingo de Carnaval, já que o desfile está programado para iniciar a partir das 0h50.

A Estação Primeira de Mangueira fecha o dia com desfile por volta das 2h, que deve ter transmissão da Globo para todo o Brasil.

A Globo ainda não anunciou oficial a programação completa para o domingo de Carnaval, mas a atriz Fernanda Torres antecipou nas redes sociais que a emissora transmitirá a premiação do cinema.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)