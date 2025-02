Alane Dias fala de emoção ao desfilar pela primeira vez na Sapucaí: 'Segurando muito pra não chorar'

A paraense Alane Dias pisou pela primeira vez no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (08). A bailarina participou do ensaio técnico da Acadêmicos do Grande Rio, onde mais uma vez entregou um look tipicamente paraense.

“É caroço de açaí, mano. Veio lá de Belém, o estilista é o Philipe Égon e a stylist é a minha mãe (Aline Dias). Tu sabes que esses caroços são descartáveis, depois que a gente bate a polpa e come, e como eu quero homenagear o açaí, a gente pegou os caroços e tingiu, para homenagear também de forma sustentável”, disse a musa da agremiação ao jornalista Juan Filder.

Usando um cropped estruturado e uma microssaia para a apresentação, todos cobertos com franjas de caroço de açaí, Alane apostou ainda em um rabo de cavalo e saltos dourados. No pulso, ela usou seu amuleto, a flor vermelha que acompanha todas as suas apresentações neste pré-Carnaval, o objeto estava preso em seu pulso esquerdo.

VEJA MAIS

Com tanta representatividade, Alane entregou muito samba no pé e coreografia. Ela disse estar emocionada com a estreia: “Estou me segurando muito para não chorar. Estou dando entrevistas aqui e, quanto mais eu falo, mais eu quero chorar. Estou muito feliz de estar aqui, de estar representando o nosso Pará. Trago o Pará no meu coração, na minha fala e no meu corpo”.

Em 2025, a Grande Rio vai exaltar as tradições do Pará com o enredo "Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós".