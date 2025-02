Com gritos da torcida, a Globo confirma a transmissão do Oscar e pede desculpas a Fernanda Torres

Com gritos de 'Brasil, Olê Olê Olê', a TV Globo anunciou que vai exibir a premiação do Oscar 2025 no próximo dia 2 de março, durante o Carnaval. Na divulgação da transmissão, a emissora pediu desculpas a Fernanda Torres, indicada a Melhor Atriz pelo papel em Ainda Estou Aqui, ao citar 'É Brasil no Oscar'.

A frase faz referência ao pedido da atriz durante a premiação do Globo de Ouro. Na ocasião, ela disse que não queria clima de Copa do Mundo para a sua torcida. Porém, os brasileiros não entenderam o pedido.

Além de Fernanda, o filme de Walter Salles, primeiro original da Globoplay, concorre ao Oscar 2025 também nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme.

A transmissão do Oscar será comandada por Maria Beltrão, a partir das 21h55, para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro. Quem estiver no estado carioca acompanhará os desfiles das escolas de samba na íntegra, com flashes dos momentos mais importantes do Oscar direto de Los Angeles.