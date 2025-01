Fernanda Torres fala sobre indicação ao Oscar 2025: 'Isso é uma coisa inimaginável!'

A atriz Fernanda Torres, visivelmente emocionada, publicou uma mensagem nas redes sociais sobre as três indicações, divulgadas nesta quinta-feira (23), relacionadas ao filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" ao Oscar 2025. O longa concorre como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Fernanda disputa a estatueta de Melhor Atriz.

VEJA MAIS

"Eu não tenho nem o que falar. Eu queria agradecer, claro, ao Walter [Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui'] pela generosidade que ele teve comigo nesse filme, ao fato de o nosso filme estar indicado não só para 'Filme de Língua Estrangeira', mas 'Melhor Filme' do ano. Isso é uma coisa inimaginável! Queria agradecer à equipe toda, a minha família do filme, meus filhos no filme, ao Selton [Mello, ator], à toda equipe, um filme que a gente fez na felicidade, assim. E, acima de tudo, eu queria agradecer e homenagear a essa mulher extraordinária chamada Eunice Paiva, que está por trás disso tudo, que é a geradora disso tudo. E ao Marcelo Paiva, que escreveu esse livro extraordinário e que nos possibilitou fazer esse filme", afirmou Fernanda.

A atriz disse que jamais esquecerá desse fato nesta quinta-feira, por ser "uma coisa histórica, uma coisa emocionante para mim, pela minha mãe (Fernanda Montenegro) ter estado neste lugar, 25 anos atrás, pelas mãos do Walter [com o filme "Central do Brasil", em 1999] e também pelo que isso significa para o cinema brasileiro, para a cultura brasileira, um filme falado em português".

"Estou muito emocionada, muito surpresa", externou Fernanda Torres.

"Eu queria dizer que eu amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer essa alegria, não só para mim, para o Walter, para todo mundo envolvido nesse filme, como para o país inteiro. Então, um beijo imenso, estou muito feliz, muito assustada, muito orgulhosa, e viva Eunice Paiva!", finalizou a atriz.