Ainda Estou Aqui com Fernanda Torres segue em cartaz em Belém

A produção nacional que rendeu a Fernanda Torres a indicação ao Oscar de Melhor Atriz e ao filme as indicações de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional está em exibição nos cinemas de Belém.

A obra de Walter Salles pode ser conferida no Cinépolis do Boulevard Shopping, localizado na Av. Visconde de Souza Franco, no bairro do Umarizal. Durante o mês de janeiro, o filme estará em cartaz até o dia 29, com sessões às 20h15. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), disponíveis no site do Cinépolis.

Anteriormente, o longa esteve em cartaz no Cine Líbero Luxardo, mas não está mais disponível e ainda não há previsão de retorno. Além disso, o filme também não possui uma data oficial para estreia no streaming Globoplay. No entanto, existe a expectativa de que ele seja disponibilizado na plataforma após sair dos cinemas.