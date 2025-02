Encontro entre Fernanda Torres, Ariana Grande e Selena Gomez bomba na web e fãs comentam; veja

Um encontro entre a atriz brasileira Fernanda Torres, a atriz e cantora Ariana Grande, e a cantora Selena Gomez, nos bastidores do Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF), na Califórnia, agitou as redes sociais. O encontro ocorreu no último domingo (9), quando as três foram fotografadas juntas.

Os fãs “surtaram” e fizeram uma série de comentários a respeito do encontro das artistas: "Simplesmente FERNANDA TORRES ao lado de ARIANA GRANDE E SELENA GOMEZ", "Imagens inacreditáveis", "Não acredito que eu estou vendo uma foto da Fernanda Torres, Ariana Grande e Selena Gomez JUNTAS", "Simplesmente Selena Gomez, Fernanda Torres e Ariana Grande sentadas vendo televisão", escreveram os fãs.

O momento mais comentado foi quando Fernanda Torres recriou o gesto de cabelo ("Toss Toss") da personagem de Ariana Grande no filme "Wicked". Ariana Grande se declarou para Fernanda Torres dizendo: "Você é brilhante, eu te amo muito. É uma honra! Não acredito que você fez o Toss Toss comigo!". Fernanda retribuiu o carinho, elogiando Ariana: "Você é maravilhosa. Eu amei Wicked! Que honra".

Fernanda Torres e Ariana Grande (Imagem/Reprodução Instagram)

Ambas as atrizes foram homenageadas com o Prêmio Virtuosos no evento, que também contou com a presença de Sebastian Stan, Selena Gomez, Harris Dickinson, Clarence Maclin, Mikey Madison e John Magaro.

