Resumo BBB 25 (03/03): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Os participantes do BBB 25 tiveram uma madrugada emocionante, nesta segunda-feria (03), após formação de paredão. Com duas estreia na berlinda, de Camilla e Eva, a experiente Vilma fecha a trinca da votação. Claro que não ia ser tudo tranquilo o pós votação, então os brothers aproveitaram a madrugada para falar sobre jogo e votos.

ESCUTOU TUDO

Vitória Strada ativa o Espia BBB e escuta uma conversa dos brothers do Quarto Fantástico. A atriz ouve Renata questionar a justificativa dada pela Líder durante a votação. "Você tem que perguntar pra ela: 'As outras pessoas são outras pessoas. O que te desagrada?' Se ela vota pelos outros, ela tá sendo Maria vai com as outra de novo", diz Maike.

Logo em seguida, Vitória desce para o Quarto Nordeste e conta o que ouviu para Gracyanne Barbosa, Thamiris e Camilla.

"Tá vendo como a gente pega?", diz a musa fitness que afirma estar "surpresa" com Maike. Thamiris, então, defende o paulista: "Mas o Maike não falou nada demais."

Vitória segue contando o comentários de Renata, e declara: "Pronto, tenho motivos para falar no Sincerão! Vou explicar: 'Minha querida, se eu fosse Maria vai com as outras, talvez nem votasse em você. Você é minha primeira opção de voto há meses nesse programa. Vou chegar e ser incoerente?"

ANÁLISE

Eva lembra que Vitória Strada justificou que Renata tinha "atitudes que desagradaram pessoas da casa". "Gente, infelizmente, eu não tenho como agradar a todas as pessoas", comenta a Renata.

João Pedro diz que a atriz deveria se referir ao voto recebido pela bailarina e ela dispara: "De novo? Daqui a pouco vai virar o show da Aline Barros aqui, ressuscita-me, remove minha pedra. Todo dia ressuscitando esse assunto".

Maike argumenta que a fala da artista se refere aos outros, mas não diz sua própria percepção. "O que te desagrada? Por que você vota pelos outros? Se não ela está sendo Maria vai com as outras de novo".

CONVERSA

Vitória Strada decide ir ao Quarto Fantástico conversar com João Gabriel, João Pedro e Maike sobre ter indicado Renata ao Paredão. A atriz explica que não foi influenciada para colocar a bailarina na berlinda e ela relembra as questões que teve para colocar Diogo Almeida como alvo.

"Hoje, por exemplo, as meninas nem votariam para indicar a Renata. Então, o fato de eu ter votado nela é o completo oposto de eu ser maria vai com as outras", pontua.

Vitória ainda explica o que a levou a tomar tal decisão. "Eu tenho os meus próprios motivos para votar na Renata desde o início. [...] Se eu fosse maria vai com as outras, eu teria feito coisas completamente diferentes do que eu fiz até agora", adiciona.

A atriz relembra que no início do confinamento, teve um desentendimento com Renata após uma brincadeira da atriz: "Ela se sentiu ofendida pela brincadeira. Só que assim, a Renata é uma pessoa que brinca com todo mundo o tempo inteiro. Diferente da Eva, se ela ficasse chateada com isso eu entenderia mais".

"Eu me desculpei, falei: 'Olha, a gente não se conhecia, realmente, e se você se sentiu ofendida, me desculpa. Não era minha intenção, e da minha parte eu estou disposta a tentar recomeçar isso de uma outra forma", adiciona.

'FALSO'

Diego Hypolito tenta conversar com Vilma após votar nela: "Falar o quê? Você está sendo falso para mim. Você fica me agradando, eu te trato bem e você votou em mim duas vezes. Nunca votei em você. Foi uma decepção, eu encaro isso como falsidade".

Vilma ainda pontua, sem citar nomes: "É melhor você me tratar seco, como todo mundo ali. Todo mundo me trata mal". Diego diz que este não é o jeito que ele se comporta, mas ela segue desabafando: "Pode até me avisar 'vou votar em você por isso, por aquilo, não vou com sua cara' [...] Foi até no quarto me beijar, cara. É chato. Eu fico decepcionada com as coisas. Ou gosta, ou não gosta. Agora vem me abraçar e me bota no Paredão? É porque me odeia.

"Não gosta de mim? É melhor não falar comigo, nem olhar na minha cara... Não vem me beijar e depois dar punhalada pela costas. Não faço isso com ninguém aqui", afirma Vilma.

TRISTE

Depois de ter tido uma discussão com Vilma, Diego Hypolito desabafa com Aline e se diz arrependido do voto na estudante de Nutrição, e a policial militar tenta o aconselhar: "Se você não tivesse votado [nela], você teria votado na Camilla. Iriam as duas do mesmo jeito, você só não teria chateado a Dona Vilma. Para ela foi uma decepção".

Diego argumenta que tem um carinho pela sister, pois ela tem a idade próxima à da mãe: "A Dona Vilma tem um peso importante para mim, por uma questão muito clara: ela representa minha mãe aqui. É uma senhora de 68 anos de idade, que eu vou ter um carinho independentemente de ser do meu grupo, ou não".