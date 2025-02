Dinâmica da semana no BBB 25 inclui ‘Poder Pirata’, emparedado pelo Anjo e voto aberto

A semana no Big Brother Brasil 25 contará com novas dinâmicas para definir os rumos do jogo. Antes da Prova do Líder desta quinta-feira (27/02), o apresentador Tadeu Schmidt explicou ao público como serão as etapas até a formação do Paredão. Entre os destaques estão o Poder Pirata, a possibilidade de o Anjo emparedar um participante e a votação aberta no domingo.

Na sexta-feira (28/02), os brothers disputarão o Poder Curinga, arrematado com estalecas. O vencedor poderá "roubar" o voto de outro participante, garantindo dois votos para si, que poderão ser distribuídos entre duas pessoas ou destinados a um único rival.

Ainda na sexta-feira, Vitória Strada, Líder da semana, indicará cinco participantes para o Na Mira do Líder, deixando-os como possíveis alvos para a berlinda.

No sábado (1º/03), ocorrerá a Prova do Anjo. O vencedor poderá imunizar um participante e, além disso, terá a missão de indicar alguém diretamente ao Paredão. Os escolhidos para o Castigo do Monstro estarão entre as opções para essa indicação.

Já no domingo (02/03), a formação do Paredão seguirá um novo formato. O indicado do Líder e o indicado pelo Anjo estarão automaticamente na berlinda. Os dois participantes mais votados pela casa, que será em votação aberta, completarão a disputa. O Paredão será triplo, e um deles poderá escapar na Prova Bate-Volta.