Vitória Strada vence prova e é a nova Líder do BBB 25

A atriz Vitória Strada conquistou a liderança do Big Brother Brasil 25 na noite desta quinta-feira (27/02), ao vencer a prova do Líder com 862 mil pontos. Com a conquista, ela escolheu Thamiris e Diego para o grupo VIP, que já contava com Vinicius, incluído automaticamente após retornar do Quarto Secreto.

A dinâmica da semana, patrocinada pelo “Meu Méqui”, exigiu atenção, concentração e agilidade. Os participantes permaneceram em cima de uma esteira enquanto observavam ofertas surgirem na tela de celulares gigantes. Para somar pontos, era necessário apertar um botão no momento certo. Strada foi a que acumulou a maior pontuação, enquanto João Gabriel ficou em segundo lugar, com uma diferença de apenas dois mil pontos.

Vetados da prova

Antes da prova, Vinicius teve a oportunidade de vetar dois participantes e escolheu Maike e Vilma, impedindo-os de disputar a liderança. Agora, a nova Líder assume o comando da casa e terá a missão de definir os rumos do jogo nos próximos dias.