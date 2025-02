Resumo BBB 25 (27/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

Durante a madrugada desta quinta-feira (27), a Festa do Líder João Pedro agitou o BBB 25. Teve muita comemoração do goiano, mas também os brothers e sisters tiveram conversas sobre jogo e alianças na casa. Claro que faltou a Camilla, que foi Barrada no Baile pelo Líder e não conseguiu completar o desafio, que era encontrar chaves espalhadas dentro de 22 mil bolinhas para abrir cinco baús para ter acesso ao convite para o evento.

A trancista não voltou para a festa, ela só saiu do quarto após sete horas, mas Thamiris tratou de tirar a limpo a motivação do Líder pela escolha. A irmã tomou as dores de Camilla com João Pedro, mas o clima tenso deu espaço para a sedução. Os dois quase se beijaram enquanto dançavam coladinhos.

SENTIDA

Thamiris conversou com João Pedro sobre a decisão dele ter escolhido Camilla para ser Barrada no Baile: "Não vou ficar com raiva pelas suas escolhas, não. Só que é minha irmã. Fiquei chateada por ela estar lá, é isso".

O Líder falou que não tem problema se a sister decidir votar nele, mas Thamiris negou. Depois disso foi a vez dela conversar com Maike e reclamar sobre Camilla estar 'barrada'.

"Acho f*** colocar uma pessoa que nem curte tanto assim [a Festa], e tem a minha irmã, que adora. Ela deve estar arrasada", comentou a sister.

Maike pontuou: "É bom para ela se ligar". "Eles vão acabar se prejudicando por causa desse jogo", avaliou a sister, sobre os gêmeos.

BRIGA DE IRMÃOS

Antes da festa os gêmeos já estavam brigando no quarto por conta de um chapéu, porém o assunto que aparentemente estava resolvido voltou à tona.João Gabriel reclamou com Aline e Vinícius sobre chapéu usado pelo irmão, João Pedro, durante a Festa do Líder.

"Não estou nem aí, o chapéu é meu. Eu conheço o meu chapéu. Ele sabe que é meu chapéu. Meu irmão não é bobo, não... Aí, fica de gracinha", desabafou João Gabriel.

A briga entre os irmãos continuou ao fim da festa. João Pedro se preparava para dormir com Renata, mas João Gabriel decidiu tirar seus pertences do cômodo. "No dia que eu fui Líder eu não fiz isso, não", comentou o irmão. O gêmeo respondeu: "Não te mandei embora".

"Comigo você não fala mais nunca", rebateu João Gabriel.

CLIMA QUENTE

Depois do clima quente na dança, João Pedro e Thamiris seguiram com a sedução. Os dois trocaram carinhos no sofá e a sister disse: "Fiquei arrepiada". Depois o brother puxou Thamiris para dançar: "Com os rostos colados e muito próximos, a sister disse: "Eita!".

"Não, não. Você que beijou minha boca", João Pedro explicou.

Maike, que está ao lado, brincou com a situação: "Vocês beijaram na boca?!". "Não, foi sem querer", a sister respondeu.

BARRADA

Barrado no Baile, Camilla voltou para a casa depois de sete horas no quarto. A sister encontrou sua irmã, Thamiris na porta e as duas seguiram juntas para o Quarto Nordeste.

"Se eu conseguisse abrir, já tinha pensado. 'Vou sair, beber uma cerveja, comer e vou entrar'. Se ele falasse alguma coisa comigo, eu ia falar: 'Se você me vetou ,é porque eu não faço diferença na sua Festa, então eu não quero ficar aqui'. Aí que ele ai ficar com raiva de mim, mesmo", afirmou Camilla.

"Não estou conseguindo entender qual a métrica das pessoas para julgar", acrescenta.

"A métrica das pessoas é não se comprometer", disse Thamiris.