BBB 25: João Pedro surpreende e veta Camilla de sua Festa do Líder

João Pedro surpreendeu os participantes e o público do BBB 25 ao mudar sua decisão e vetar Camilla de sua Festa do Líder, na noite desta quarta-feira (26/02). Mais cedo, ele havia mencionado que barraria Vitória Strada, mas foi convencido pelo irmão gêmeo, João Gabriel, e por Maike a fazer outra escolha. Vale lembrar que eles são aliados.

“Eu não queria fazer isso, não tô colocando um paredão, tô vetando ela de uma festa, né? Eu vou tirar a Camilla”, disse João Pedro ao vivo.

Diferente das semanas anteriores, Camilla não precisou montar um quebra-cabeça para tentar reverter o veto. O apresentador Tadeu Schmidt explicou que a dinâmica do "Barrado do Baile" mudaria a partir desta semana. “Temos que ir para a próxima fase”, afirmou.

No desafio, Camilla encontrou um baú grande, balões e diversas bolinhas ao entrar na sala especial. Tadeu então revelou as novas regras: “O baú guarda mais quatro baús dentro dele. No último baú está o que permite voltar para a festa. As caixas estão guardadas dentro de cinco bolinhas perdidas no meio”.