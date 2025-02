BBB 25: Vinicius vence a dinâmica do Quarto do Desafio

Na manhã desta quarta-feira (26), após o toque de despertar, Vinícius apertou o botão misterioso localizado no gramado do BBB 25 e foi enviado diretamente para o Quarto do Desafio e conseguiu completar a prova. Como consequência, ele precisou escolher um participante para vetar da Prova do Líder, que acontecerá na quinta-feira (27), e cumpri uma missão dentro do cômodo especial.

No desafio, o brother teve dez minutos para encontrar, em um ambiente completamente escuro, as três letras que formam a palavra "VIP": V, I e P. Após localizar todas as letras, ele deveria sair do quarto e apertar o botão dentro do tempo determinado.

Vinícius consegue concluir a dinâmica do Quarto do Desafio com 01m42 restante no cronômetro para o fim. Com a conquista, ele está no VIP, ganha Imunidade e veta Vilma da Prova do Líder.

