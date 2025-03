Resumo BBB 25 (04/03): Dinâmica 'Seu fifi' causa discórdias na casa

A madrugada do BBB 25 desta terça-feira (04) foi marcada pelas consequências do quadro Sincerão, que trouxe uma nova dinâmica, intitulada de de ‘Seu fifi’, na qual autores de áudios eram expostos em vídeos, os quais foram exibidos para todos os participantes da casa.

Para iniciar a dinâmica, seis participantes foram escolhidos para ouvir áudios de fofocas e tiveram que acertar quem eram os autores das críticas. Os brothers e Sisters que acertavam a autoria, ganhavam uma fofoca bônus sobre si.

Fofocas reveladas

Uma das revelações mais polêmicas da dinâmica foram as fofocas feitas por Thamiris e Camila contra Vitória Strada. A atriz identificou a autoria dos áudios mostrados por Tadeu e conseguiu liberar um vídeo, exibido ao vivo para todos na casa.

A fofoca revelada no programa mostrou que Thamiris chamou Vitória de “idiota” e “egoísta”, deixando um momento constrangedor para as sisters envolvidas. Vitória demonstrou ficar abalada com a revelação do vídeo “Não esperava. Estou digerindo”, lamentou ela, após a dinâmica.

Mais tarde, em uma conversa com Diego Hypólito, Vitória contou que está realmente se sentindo uma idiota, após ver vídeos de Camilla e Thamiris falando mal dela. Ela também revelou o desejo de sair do quarto Nordeste.

Intrigada com os xingamentos de suas supostas aliadas, Vitória perguntou a Diego qual seria o cenário, caso fosse ela quem tivesse falado mal das duas Sisters. “Será que se fosse o contrário, elas teriam me colocado no Paredão?”. O ginasta respondeu diretamente: “Claro que teriam, meu amor”.

A baiana Aline também conseguiu revelar fofocas sobre si durante a dinâmica, identificando críticas de Gracyanne Barbosa e dos e de João Gabriel. No vídeo exibido para todos na casa, Gracyanne aparece afirmando que, apesar de adorar ela, quem mais merece voto na casa é Aline.

Aline também conseguiu identificar uma fofoca de João Pedro, que falou mal dela ao dizer que “não engole ela”. “Ela gosta de aparecer, essa mulher é cena demais”, afirma ele durante o vídeo revelado.

Por acertar os autores dos vídeos, a baiana ganhou mais uma fofoca de João Gabriel, na qual ele aparece falando mal dela novamente. “Ela não quer ser votada, não quer ser alvo, não quer ser colocada no monstro, ela não quer ser nada, tudo ela tem um ‘argumentinho’ clichê que ela faz”, criticou o brother.

Quebra de aliança?

Após o fim da dinâmica, houve um desentendimento entre João Pedro e Eva, na qual os dois ficaram discutindo na parte de fora da casa.

Momentos depois, o participante desabafou com seu irmão, João Gabriel e afirmou que "A Renata corta nós dois, e a Eva fica rindo. Não tô aguentando esse trem mais não. Quem aproximou de nós foi elas, não foi nós não.