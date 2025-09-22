Capa Jornal Amazônia
Whindersson Nunes e Nikolas Ferreira aparecem juntos após discussão pelas redes sociais

Estadão Conteúdo

Uma semana depois de se desentender com o influenciador e comediante Whindersson Nunes, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG) surpreendeu seus seguidores ao publicar uma foto ao lado de Whindersson, que apresentou o seu show Isso Definitivamente não é um Culto em Belo Horizonte no último fim de semana.

Na legenda, Nikolas escreveu: "O cristão não ergue muros estende as mãos. No fundo, todos temos a mesma fome: o evangelho é um mendigo mostrando a outro onde tem pão".

A foto foi postada pouco mais de uma semana depois de os dois terem protagonizado uma briga pública pelas redes sociais. Tudo começou com o parlamentar defendendo a demissão de pessoas que ele classificou como "extremistas de esquerda".

Na campanha, Nikolas passou a compartilhar posicionamentos de usuários críticos ao governo dos Estados Unidos e/ou que "comemoraram" a morte do influenciador trumpista Charlie Kirk, baleado e morto na quarta-feira, 10, enquanto participava de um debate em um evento no câmpus da Universidade de Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos.

Entre os denunciados pelo deputado estava Whindersson Nunes, que foi alvo de comentários de Nikolas sobre a sua saúde mental. O influenciador chamou a iniciativa do deputado de "patética". "Imagina a missão do deputado que você votou ser fazer o Felipe Neto não entrar nos EUA. Patético", escreveu.

Na sequência, Nikolas publicou fotos do cantor Vitão, que namorou a cantora Luísa Sonza após o fim do relacionamento dela com Whindersson e escreveu. "Você perdeu para isso, cara."

A troca de farpas se estendeu ao longo do fim de semana. O influenciador publicou uma foto antiga do deputado e ironizou: "Vamos um ménage eu, você e o Vitão?", disse. Em resposta, Nikolas debochou da saúde mental de Whindersson.

O influenciador respondeu e afirmou que o deputado "faz piada com a morte" do seu filho e diz que os posicionamentos dele são "uma pena para o País". Em resposta, Nikolas chamou Whindersson de "mentiroso" e "canalha" e disse que não falou nada sobre o filho dele.

"Você literalmente citou sua ex e a ex dele. Mas entendo, só assumindo um personagem vitimista pra tentar convencer as pessoas, já que até aqui, não convenceu ninguém", devolveu o parlamentar.

