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Vini Jr se pronuncia na web após fim do namoro com Virginia: 'Torcendo por sua felicidade'

Relacionamento chegou ao fim após cerca de seis meses

O Liberal
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Jogador compartilhou uma mensagem pública agradecendo à influenciadora pelos meses de convivência (Reprodução/ Instagram)

Horas antes de ter o nome aguardado na nova convocação da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior usou as redes sociais para comentar pela primeira vez o fim do relacionamento com Virginia Fonseca. O atacante do Real Madrid publicou uma foto ao lado da influenciadora e escreveu uma mensagem de despedida nesta segunda-feira (18).

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A influenciadora Virginia Fonseca anunciou o fim de relacionamento com o jogador nesta sexta-feira (15)

“Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. fica bem!”, escreveu o jogador em um story no Instagram.

O pronunciamento aconteceu três dias após Virginia confirmar publicamente o término do namoro.

Em um texto compartilhado nas redes sociais, a empresária afirmou que prefere encerrar ciclos com maturidade quando a relação deixa de fazer sentido.

image Virginia confirma término com Vini Jr a três dias da convocação da seleção: 'Me permiti viver'
No comunicado, a empresária afirmou que viveu o relacionamento de forma intensa e sem reservas

Virginia Fonseca confirmou término nas redes sociais

“Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar o caminho um do outro”, declarou a influenciadora.

O relacionamento durou cerca de seis meses. Desde que assumiram o romance, em julho de 2025, os dois passaram a aparecer juntos em viagens internacionais, eventos públicos e registros nas redes sociais. A oficialização aconteceu em outubro do mesmo ano, durante uma viagem a Mônaco.

Rumores de crise aumentaram nos últimos dias

Nos últimos dias, seguidores já apontavam sinais de distanciamento entre o casal por conta da diminuição das interações online.

Mesmo em meio às especulações, Virginia esteve recentemente em Madri, na Espanha, onde acompanhou uma partida do Real Madrid ao lado de Fernanda Cristina, mãe do atleta.

Na ocasião, a influenciadora compartilhou imagens torcendo por Vinícius Júnior no estádio Santiago Bernabéu. O fim do relacionamento também passou a ser cercado por rumores envolvendo supostas traições.

Entre as especulações levantadas nos últimos dias, repercutiu a informação de que duas modelos brasileiras teriam sido vistas em Madri durante um jantar realizado no restaurante Sexto Uno (6to1), estabelecimento do qual o atacante é sócio.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, Virginia teria decidido encerrar o relacionamento após descobrir que o jogador teria custeado a viagem das brasileiras à Espanha. A equipe de Vinícius Júnior negou a informação. Neste domingo (17), seguidores também perceberam mudanças nas redes sociais do atleta. Vini Jr removeu as últimas fotos em que aparecia ao lado da influenciadora.

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