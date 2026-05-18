O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Sheila Mello posa nua em banheira e faz reflexão bem-humorada: 'Corta para a realidade'

A ex-dançarina brincou sobre boletos e rotina corrida em novo post

O Liberal
fonte

Sheila Mello chama atenção nas redes sociais com clique cinematográfico (Reprodução/ Instagram)

Sheila Mello movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (18). A ex-dançarina do É o Tchan um clique em que aparece dentro de uma banheira cercada por rosas vermelhas, em uma composição que chamou atenção dos seguidores.

Na imagem, Sheila aparece nua, deixando à mostra a tatuagem localizada na região dos glúteos. Ela aindaaproveitou para brincar com o contraste entre o cenário sofisticado da foto e a realidade do dia a dia. Confira:

“Começando a semana plena, hidratada e cinematográfica… agora corta pra realidade: boleto, café requentado e 17 abas abertas na cabeça. Mas desejo a todos uma semana minimamente hidratada emocionalmente também”, escreveu Sheila na legenda do post.

Nos comentários, seguidores destacaram a beleza da artista e entraram na brincadeira. “Aprenda, IA… você não vai chegar nessa perfeição! Linda demais! Isso porque está desse jeito pagando conta!! Se eu mostrar como eu fico… As contas assustam", disse um fã. 

Outros internautas também elogiaram Sheila. “A nova loira do Tchan segue lindíssima”, escreveu uma seguidora. “O tempo só te faz bem”, acrescentou outra.

