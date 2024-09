Sheila Mello processa médico que realizou seu preenchimento de bumbum com hidrogel

Sheila Mello resolveu iniciar um processo apóes ter complicações decorrentes de um procedimento estético. A loira realizou um preenchimento no bumbum com hidrogel e resolveu processar o médico responsável pela operação.

Ela pede uma indenização de R$ 2 milhões.

A ex-dançarina do É O Tchan realizou o procedimento há alguns anos e na ocasião pagou cerca de R$ 30 mil. Porém, ela ficou insatisfeita com o resultado. O profissional prometeu aumento no volume no bumbum e absorção do material em até três anos, o que não aconteceu.

O procedimento foi realizado em 2014, quando o hidrogel ainda era permitido. Atualmente a substância é proibida pela Anvisa, sua negativa ocorreu desde de 2016.

A dançarina enfrentou problemas de saúde por conta do produto em 2019 e 2020. Sete anos após a aplicação do hidrogel, Sheila Mello resolveu entrar com a ação na Justiça, na qual pede quase R$ 2 milhões por custos médicos, perda temporária da capacidade de trabalho e danos morais.