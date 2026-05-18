Quem é o empresário que beijou Ivete Sangalo em casamento?

Ivete Sangalo foi vista trocando beijos com um empresário durante o casamento de amigos próximos. O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Segundo informações que circulam no meio artístico, a aproximação entre Ivete e o homem começou por questões profissionais. No entanto, a presença frequente do empresário ao lado da cantora em eventos e bastidores passou a alimentar rumores de um possível relacionamento entre os dois.

Quem é o empresário visto com Ivete?

O rapaz apontado como novo affair da cantora é Tiago Maia, dono da produtora Super Sounds e também está à frente do projeto musical “Clareou”, iniciativa voltada ao samba e ao pagode desenvolvida em parceria com a artista.

No mercado do entretenimento, Tiago Maia é conhecido pela produção de grandes eventos e turnês musicais. O empresário está separado recentemente após um relacionamento de mais de 15 anos e é pai de dois filhos.

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Companhia em viagens e compromissos

Os rumores sobre uma possível aproximação entre Tiago Maia e Ivete Sangalo ganharam força nos últimos meses, especialmente após o empresário passar a acompanhar a cantora em viagens e compromissos profissionais. De acordo com informações divulgadas pelo programa “Melhor da Tarde”, da Band, Tiago também teria sido visto em Boston, nos Estados Unidos, destino visitado recentemente pela artista ao lado das filhas.

Durante o Carnaval, a presença do empresário ao lado de Ivete também chamou atenção. Segundo relatos, Tiago Maia acompanhou a cantora em diferentes agendas da folia, incluindo apresentações em trios elétricos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)