Ivete Sangalo vai cantar com Shakira no show da Praia de Copacabana: 'Loba maravilhosa'
Além dela, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Anitta também vão subir ao palco no megashow gratuito.
A cantora Ivete Sangalo confirmou que vai fazer uma participação especial no show de Shakira neste sábado, 2. A colombiana se apresenta na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com expectativa de público de 2 milhões de pessoas.
"Estou muito feliz por cantar com a Shaki, essa loba maravilhosa. Eu sou muito fã. Ela é louca pelo Brasil e somos loucos por ela", disse Ivete em entrevista à revista Glamour neste sábado.
Além dela, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Anitta também vão subir ao palco no megashow gratuito. Bethânia e Caetano ensaiaram com a colombiana na sexta, 1º, e confirmaram a participação nas redes sociais.
Já Anitta lançou recentemente uma parceria com Shakira, Choka Choka, do último álbum da brasileira, Equilibrivm. Na última quarta, 29, Anitta publicou um registro de um ensaio ao lado da cantora.
Ivete já havia publicado registros ao lado da colombiana no Instagram nesta quinta, 30. As duas já chegaram a dividir o palco no Rock in Rio em 2011. A baiana, inclusive, já estava no Rio de Janeiro para uma apresentação de sua turnê Ivete Clareou.
Shakira em Copacabana
Shakira se apresenta no projeto anual Todo Mundo no Rio, promovido pela prefeitura da cidade e pela iniciativa privada, neste sábado. Antes da colombiana, Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) também fizeram megashows em Copacabana.
O show está marcado para começar às 21h45 e terá transmissão da TV Globo. A programação começou cedo: o DJ brasileiro Vintage Culture se apresentou entre 17h45 e 18h45, seguido pelo DJ Maz, das 19h às 20h30. Após a atração principal, haverá uma apresentação de Papatinho e Melody.
