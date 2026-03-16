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Empresário Tiago Maia é apontado como novo affair de Ivete Sangalo, diz colunista

A proximidade entre a cantora e Tiago começou chamar atenção após o carnaval

O Liberal
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Tiago Maia é empresário (à direita da foto) (Reprodução/ Instagram)

A proximidade entre a cantora Ivete Sangalo e o empresário Tiago Maia passou a chamar atenção nos últimos dias e tem alimentado rumores de um possível relacionamento entre os dois. Maia é proprietário da produtora Super Sounds e tem acompanhado a artista em compromissos profissionais e viagens recentes.

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Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, Ivete desembarcou em Boston, na última sexta-feira (13), em seu jato particular acompanhada das filhas. O empresário também teria sido visto na cidade norte-americana, o que intensificou os comentários sobre a proximidade entre os dois.

Tiago Maia é responsável pelo projeto musical "Clareou", iniciativa que reúne repertório de samba e pagode interpretado por Ivete Sangalo.  Ainda de acordo com o colunista, o empresário esteve presente nos trios elétricos de Ivete durante o Carnaval em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Tiago Maia está recém-separado de um relacionamento de mais de 15 anos, do qual tem dois filhos. No meio artístico, ele é conhecido pela organização de turnês e eventos de grande porte.

 

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