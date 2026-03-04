Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ivete compartilha recepção calorosa que recebeu das filhas ao chegar em casa após cirurgia

Estadão Conteúdo

Ivete Sangalo voltou para casa nessa terça-feira, 3, após quase três dias internada em São Paulo para realizar uma cirurgia no rosto. Ao chegar à residência, em Salvador, a cantora foi surpreendida por uma recepção preparada pelos filhos Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 8, que deixaram um cartaz com a mensagem "Te amamos, mãe", acompanhado de corações e flores.

Nas redes sociais, Ivete compartilhou o momento e se declarou à família. "Onde mora todo meu amor. Benção demais!", escreveu, emocionada com a homenagem.

O que aconteceu

A artista precisou passar por um procedimento cirúrgico após sofrer uma queda em casa, na madrugada de 25 de fevereiro. Segundo o relato feito pela cantora nas redes sociais, o episódio foi provocado por uma crise vasovagal, condição que pode causar queda brusca de pressão e desmaio, geralmente associada a estresse, cansaço e desidratação.

Ivete explicou que a rotina intensa de compromissos durante o carnaval contribuiu para o mal-estar. Ao desmaiar, bateu o rosto no chão e fraturou dois ossos da face, na região da maçã do rosto. Inicialmente atendida em Salvador, ela foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde realizou a cirurgia corretiva.

Mesmo diante do susto, a cantora manteve parte da agenda profissional antes do procedimento. Em tom de responsabilidade, afirmou ter cumprido compromissos previamente assumidos. "Sou uma mulher muito responsável", disse em uma das aparições públicas após o acidente.

Recuperação e repouso

Já em casa, Ivete surgiu bem-humorada ao mostrar detalhes do pós-operatório, incluindo o uso de compressas frias para reduzir o inchaço. Ainda com hematomas visíveis, contou que recebeu orientação médica para manter repouso.

"Já estou em Salvador, chegando na minha casinha, e vocês sabem que eu tenho que descansar", afirmou, reproduzindo a recomendação para que fique "quieta" nos próximos dias. Apesar da disposição, reconheceu que precisará desacelerar para garantir a recuperação completa.

Volta aos palcos

Pouco depois do acidente, a cantora chegou a comentar o episódio durante um show e disse ter encarado o momento como um alerta. Em discurso nos stories do Instagram, afirmou que poderia ter sido algo mais grave e destacou a importância de cuidar da saúde física e mental.

Ivete também aproveitou o retorno para confirmar a retomada da turnê Clareou, com apresentação marcada para 4 de abril. Enquanto isso, permanece focada na recuperação, cercada pelo apoio da família e pelo carinho dos fãs, que lotaram as redes sociais com mensagens de afeto.

.
